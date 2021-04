‘Cada vez que digo algo, ofendo a un montón de fans’: Robert Pattinson habla de la presión de ser Batman

Robert Pattinson protagonizará The Batman, nueva cinta sobre el vigilante de DC dirigida por Matt Reeves. Tras varios retrasos y parones en el rodaje por la pandemia, la película no se estrenará hasta el 4 de marzo de 2022, pero el actor ya ha sido víctima de la enorme presión que supone interpretar a un personaje con tantos fans y ha compartido sus impresiones al respecto.

“Tengo muchos pensamientos. Es gracioso. He hecho muchas películas en las que interpreto a personajes monstruosos. Y siempre que he estado haciendo promoción, normalmente a nadie le importa lo que digas. Me he dado cuenta de que, cada vez que digo algo de Batman, ofendo a un montón de fans”, admitió en una entrevista con NPR.