Cae Gloria Trevi al suelo en pleno concierto de la Feria Nacional Potosina

Durante el espectáculo, Gloria Trevi perdió el equilibrio y terminó en el piso, en una escena que fue captada por asistentes y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

La cantante fue la encargada de abrir la cartelera del Foro de la FENAPO 2026, donde se presentó ante el público que acudió al recinto ferial para disfrutar de una noche de música. La participación de Trevi estaba contemplada desde abril dentro de la programación oficial de la feria.

Gloria Trevi protagonizó un inesperado momento durante su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, luego de caer en pleno escenario durante el concierto que ofreció en San Luis Potosí.

Durante el espectáculo, Gloria Trevi perdió el equilibrio y terminó en el piso, en una escena que fue captada por asistentes y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, señala elimparcial.com

El incidente ocurrió mientras la intérprete realizaba uno de sus movimientos sobre el escenario. El momento tomó por sorpresa tanto a quienes se encontraban frente al escenario como a los usuarios que posteriormente encontraron las imágenes y videos del concierto.

Después de caer, Gloria Trevi se incorporó y continuó con la presentación. El incidente no representó una interrupción prolongada del concierto, de acuerdo con las imágenes que comenzaron a difundirse después del espectáculo.

La caída se convirtió así en uno de los momentos que más llamó la atención de la presentación de la cantante en San Luis Potosí.

En los videos difundidos por asistentes puede observarse el instante en que Trevi pierde el equilibrio y cae sobre el escenario. Poco después, la artista vuelve a ponerse de pie para continuar con el espectáculo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente de una lesión derivada de la caída, por lo que no es posible afirmar que la cantante haya sufrido algún daño físico más allá del momento de susto que quedó registrado en video.

La presentación de Gloria Trevi también incluyó parte del repertorio con el que ha construido su trayectoria dentro del pop mexicano. La cantante forma parte de una cartelera de artistas nacionales e internacionales que participan en la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina.

El momento protagonizado por Gloria Trevi en la FENAPO 2026 quedó registrado por personas que se encontraban entre el público. En las imágenes puede verse a la cantante mientras se desplaza sobre el escenario y, de manera inesperada, pierde el equilibrio hasta terminar en el suelo.

La escena dura apenas unos segundos. Posteriormente, Trevi consigue levantarse y retoma su participación frente a los asistentes.

El video comenzó a llamar la atención debido a que la caída ocurrió durante una presentación de alta energía, característica de los conciertos de la intérprete.

La artista había llegado a San Luis Potosí como una de las principales figuras de la cartelera inaugural de la feria.