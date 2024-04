Jennifer Lopez ha modificado el nombre de su más reciente gira por Estados Unidos luego de cinco años de no presentarse en concierto. De acuerdo al medio Variety, la cantante habría decidido cambiar el nombre de su gira debido al supuesto fracaso en la venta de boletos para la gira inicialmente titulada This Is Me... Now. Después de cancelar siete fechas de su primera gira norteamericana en cinco años debido a la débil venta de entradas, Jennifer Lopez le cambió el nombre para aparentemente ampliar su alcance, cambiándolo de a This Is Me... Live|Grandes éxitos.

Lopez anunció inicialmente su gira en febrero para coincidir con el lanzamiento de su último álbum This Is Me... Now y las dos películas que lo acompañan. Pero de manera sorpresiva, la cantante canceló algunas de sus fechas el mes pasado en ciudades como Cleveland y Nashville, debido a las bajas ventas de boletos, presume el medio Variety. El último cambio del nombre del tour de conciertos sugiere un importante cambio de lo que era una gira centrada en las canciones del nuevo álbum a una que abarque su discografía, una medida que puede atraer a los oyentes que no conectaron con su último material. De acuerdo con información de Variety, el sitio que organiza la gira, Live Nation, anuncia la gira con dos nombres diferentes pues en algunos momentos le llaman a la gira This Is Me... Live y This Is Me...Now The Tour. Si bien algunos lugares donde se llevarán a cabo las presentaciones de Lopez no han cambiado los nombres originales en sus respectivos sitios, hay algunos casos que confirman el cambio de nombre, para espectáculos en Acrisure Arena de Palm Springs y The Forum de Inglewood.