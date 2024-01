Por su parte, el conductor del programa cuestionó a la cantante sobre algún tipo de repercusión, a lo que Yuri respondió que no tuvo problema con el compositor, puesto que falleció hace algunos años.

“No pasó nada, gracias a Dios el compositor no estaba vivo, si no yo creo que sí me la quita”, señaló.

De acuerdo con sus comentarios, la intérprete intenta repetir una parte de la canción, con el objetivo de omitir el coro que refiere al abuso sexual e incesto.

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón, vale mas que yo me calle la aventura que allí me sucedió, me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un Zaguán Y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió ¡Ay! ¿Qué me sucedió? ¡Ay, que era mi papá!”.