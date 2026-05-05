Cameron Diaz se convierte en mamá por tercera vez, fue niño y se llama Nautas

Fue el propio músico quien compartió la noticia a través de sus redes sociales. “Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, señala quien.com

La pareja anunció el lunes el nacimiento de su hijo Nautas Madden a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

Hollywood amaneció con una de las noticias más inesperadas del año: Cameron Diaz y Benji Madden se convirtieron en padres por tercera vez.

“Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! Estamos disfrutando muchísimo. Enviando todos nuestros mejores deseos”, añadió el músico en el post que firmó como “la familia Madden”.

Fieles a su estilo, la pareja no compartió imágenes del bebé, cuyo nombre está inspirado en las palabras “navegante” y “viajero”, priorizando la privacidad de sus hijos, como lo han hecho desde el nacimiento de Raddix en 2019 y Cardinal en 2024.

Aunque la pareja no dio más detalles del nacimiento del bebé, se presupone que nació a través de gestación subrogada tal como lo hicieron sus dos hijos mayores.

Tras alejarse de Hollywood durante casi una década, Cameron decidió priorizar su bienestar y su familia, un cambio que ha descrito como una de las decisiones más significativas de su vida.

Casados desde 2015, Diaz y Madden han construido una relación sólida, alejada del ruido mediático y centrada en lo esencial. Hoy, con tres hijos, su historia parece confirmar que su verdadero proyecto de vida está lejos de los sets de filmación y mucho más cerca de casa.

El nacimiento de Nautas vuelve a confirmar esa etapa de plenitud personal que Cameron Diaz ha descrito repetidamente como la más importante de su vida. Y aunque la actriz ha regresado poco a poco a Hollywood, todo parece indicar que su prioridad sigue estando muy lejos de las alfombras rojas.