Espectáculos
|
Familia

Cameron Diaz se convierte en mamá por tercera vez, fue niño y se llama Nautas

Fue el propio músico Benji Madden, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, aunque la pareja no dio más detalles del nacimiento del bebé, se presupone que nació a través de gestación subrogada
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/05/2026 12:05
05/05/2026 12:05

Hollywood amaneció con una de las noticias más inesperadas del año: Cameron Diaz y Benji Madden se convirtieron en padres por tercera vez.

La pareja anunció el lunes el nacimiento de su hijo Nautas Madden a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

Fue el propio músico quien compartió la noticia a través de sus redes sociales. “Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, señala quien.com

“Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! Estamos disfrutando muchísimo. Enviando todos nuestros mejores deseos”, añadió el músico en el post que firmó como “la familia Madden”.

Fieles a su estilo, la pareja no compartió imágenes del bebé, cuyo nombre está inspirado en las palabras “navegante” y “viajero”, priorizando la privacidad de sus hijos, como lo han hecho desde el nacimiento de Raddix en 2019 y Cardinal en 2024.

Aunque la pareja no dio más detalles del nacimiento del bebé, se presupone que nació a través de gestación subrogada tal como lo hicieron sus dos hijos mayores.

Tras alejarse de Hollywood durante casi una década, Cameron decidió priorizar su bienestar y su familia, un cambio que ha descrito como una de las decisiones más significativas de su vida.

Casados desde 2015, Diaz y Madden han construido una relación sólida, alejada del ruido mediático y centrada en lo esencial. Hoy, con tres hijos, su historia parece confirmar que su verdadero proyecto de vida está lejos de los sets de filmación y mucho más cerca de casa.

El nacimiento de Nautas vuelve a confirmar esa etapa de plenitud personal que Cameron Diaz ha descrito repetidamente como la más importante de su vida. Y aunque la actriz ha regresado poco a poco a Hollywood, todo parece indicar que su prioridad sigue estando muy lejos de las alfombras rojas.

#Familia
#Cameron Diaz
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube