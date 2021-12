$!Camila Cabello se toma un descanso de las redes sociales hasta el próximo año

“Voy a hacer una pequeña desintoxicación de las redes sociales hasta el año nuevo. Solo quiero pasar un poco menos de tiempo con mi móvil esta semana. Los quiero”, escribió la artista a través de sus historias de Instagram.

El anuncio de la cantante no se trata de un adiós definitivo, sino un pronto, ya que la intérprete de Havana, Señorita y Never Be the Same retomará el uso de su cuenta en enero.

Tras la ruptura con su novio Shawn Mendes en noviembre pasado tras dos años de romance; la cantante había sido más activa en sus redes sociales mostrando trocitos de su nueva vida como soltera, usando la plataforma para llegar a su público. Sin embargo, las redes sociales tienen un lado oscuro que cada vez más y más artistas descubren.