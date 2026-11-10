Camilo Séptimo estrena ‘Kundalini, dedicada a Honas y su familia

A través de sus redes sociales, los músicos compartieron el tema acompañado de un mensaje en el que explicaron que nació del amor, los recuerdos y la necesidad de mantener presente a quienes ya no están.

El lanzamiento llegó este martes 10 de noviembre, luego de que la agrupación anunciara una pausa en sus presentaciones en vivo tras el asesinato de su compañero, ocurrido el pasado 1 de septiembre.

La banda Camilo Séptimo presentó “Kundalini”, su nueva canción dedicada a la memoria de Jonathan Meléndez, mejor conocido como Honas, quien fue tecladista y uno de los integrantes fundadores del grupo, así como a su familia, víctimas de un multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En la publicación que acompaña el estreno, Camilo Séptimo explicó que la canción es un homenaje a Honas y a sus seres queridos, a quienes recordaron como personas que permanecen presentes a través de las enseñanzas y los momentos compartidos.

“KUNDALINI nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia”, escribió la agrupación.

“El aire se espesa / Velo que no se ve / Desde que te fuiste / Algo en mi se rompió / Hermano dime / ¿Dónde estás? / Háblame en sueños / Te quiero escuchar”, es como inicia la canción.

El mensaje también incluyó unas palabras dirigidas especialmente a su compañero, a quien agradecieron por lo que les enseñó durante los años que compartieron dentro y fuera de los escenarios.

“Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre... aunque, de alguna manera, sigues aquí”, expresaron.

La letra de “Kundalini” aborda el dolor de la ausencia, los recuerdos y el deseo de volver a encontrarse con alguien que ya no está. De esta manera, la agrupación convirtió el lanzamiento en un homenaje musical para mantener presente a su compañero.

Kundalini es un concepto que se utiliza en el contexto del hinduismo y el yoga, refiriéndose a una energía espiritual y vital, la cual suele representarse como una serpiente enroscada tres veces y media en la base de la columna vertebral.