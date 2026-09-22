Camilo Séptimo suspende conciertos de 2026 por muerte de Jonathan ‘Honas’ Meléndez

La decisión de Camilo Séptimo se dio a conocer después de que, el pasado 14 de septiembre, la banda informó que pospondría las presentaciones del 19 de septiembre en Ciudad Juárez, 26 de septiembre en Naucalli y 10 de octubre en Pachuca. El concierto programado para el 3 de octubre en Neza ya había quedado cancelado de manera definitiva.

La agrupación dio a conocer esta actualización a través de sus redes sociales, donde explicó la decisión de suspender el resto de sus compromisos. La banda señaló que buscará reagendar la mayoría de estas presentaciones para el próximo año.

La banda Camilo Séptimo suspendió todos sus conciertos restantes de 2026, incluyendo giras y festivales, tras el fallecimiento de su tecladista y cofundador, Jonathan “Honas” Meléndez. La agrupación busca reagendar las presentaciones para 2027, manteniendo su compromiso musical.

“Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales”, indicó la banda en su comunicado.

Camilo Séptimo también dejó claro que esta decisión no significa el final de la banda. La agrupación continuará trabajando en su música, al mismo tiempo que busca mantener presente la memoria de su compañero.

“Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música”, expresó la banda.

Respecto a las presentaciones que ahora tendrán que ser reorganizadas, los músicos adelantaron que la intención es recuperar la mayoría de estos compromisos durante el próximo año. Sin embargo, aún no existen nuevas fechas confirmadas.

“Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades”, señalaron.

Para quienes ya habían adquirido boletos, la banda aclaró que las condiciones para solicitar reembolsos dependerán de cada empresa boletera. Se recomienda a los afectados acercarse directamente al punto de venta.

“Para conocer las políticas de reembolso, pueden acercarse directamente a la empresa boletera donde adquirieron sus entradas”, se informó. La banda también compartió un mensaje dirigido a sus seguidores, a quienes llaman “Navegantes”, para explicar que continuarán haciendo música mientras atraviesan este momento.