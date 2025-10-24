Cancela Ángela Aguilar conciertos en Estados Unidos, señalan posible embarazo

El influencer Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar y del cantante Christian Nodal, habló sobre la reciente cancelación de seis conciertos de la gira Libre Corazón en Estados Unidos durante su paso por la alfombra de los Premios Eliot.
“Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, declaró Kunno, sin dar más detalles.
Ante la insistencia de los reporteros sobre si la suspensión de las fechas estaría relacionada con un posible embarazo de la cantante, Kunno pidió paciencia, “Espérense”.
Hasta el momento, ni Ángela ni su esposo han confirmado o desmentido los rumores sobre una posible dulce espera. Ángela había programado originalmente 18 conciertos en Estados Unidos como parte de su gira, de los cuales seis han sido cancelados.
-24 de octubre: Ritz Theatre, Nueva Jersey
-26 de octubre: The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvania
-1 de noviembre: Old National Centre, Indianápolis
-2 de noviembre: The Auditorium, Chicago
-14 de noviembre: Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte
-23 de noviembre: Paramount Theatre, Denver
La boletera Ticketmaster informó que los reembolsos ya están disponibles para los compradores afectados. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la razón de las cancelaciones, aunque circulan especulaciones sobre bajas ventas de boletos.
Sin embargo, la gira mantiene algunas fechas en en pie, a pesar de los ajustes, 12 conciertos permanecen programados en diversas ciudades de Estados Unidos.
6 de noviembre: Dallas
7 de noviembre: San Antonio
8 de noviembre: Houston
9 de noviembre: Oklahoma
15 de noviembre: Atlanta
16 de noviembre: Charlotte
20 de noviembre: Tucson
21 de noviembre: El Paso
6 de diciembre: San José
7 de diciembre: Bakersfield
12 de diciembre: San Diego
13 de diciembre: Las Vegas
Ángela había anunciado que parte de las ganancias de su gira serían destinadas a apoyar a comunidades de migrantes en Estados Unidos, en respuesta a las reformas promovidas por el Presidente Donald Trump.
“Como mexico-americana, no puedo ignorar lo que pasa a mi alrededor. Por eso, una parte de las ganancias de estas fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan injusticias todos los días. Gracias por su paciencia, por su cariño, y por dejarme crecer. Estoy lista para verlos y cantarles con todo lo que soy”, expresó la cantante.
La intérprete atraviesa un momento complicado en su carrera en Estados Unidos. Su gira Libre Corazón, que marcaba su regreso a los escenarios estadounidenses, ha sufrido varias cancelaciones incluso antes de iniciar.