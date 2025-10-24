Cancela Ángela Aguilar conciertos en Estados Unidos, señalan posible embarazo

El influencer Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar y del cantante Christian Nodal, habló sobre la reciente cancelación de seis conciertos de la gira Libre Corazón en Estados Unidos durante su paso por la alfombra de los Premios Eliot.

“Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, declaró Kunno, sin dar más detalles.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si la suspensión de las fechas estaría relacionada con un posible embarazo de la cantante, Kunno pidió paciencia, “Espérense”.

Hasta el momento, ni Ángela ni su esposo han confirmado o desmentido los rumores sobre una posible dulce espera. Ángela había programado originalmente 18 conciertos en Estados Unidos como parte de su gira, de los cuales seis han sido cancelados.