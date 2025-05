Cancela Billy Joel conciertos tras ser diagnosticado con un trastorno neurológico

El cantautor estadounidense Billy Joel, autor de canciones como Vienna , We Didn´t Star the Fire y Piano Man , se ha visto en la obligación de cancelar sus próximos conciertos, tras ser diagnosticado con un trastorno neurológico.

Más sobre Billy Joel

Billy Joel es un cantautor y pianista estadounidense, nacido el 9 de mayo de 1949 en Bronx, Nueva York. Conocido por su estilo ecléctico que abarca rock, pop y música clásica, Joel ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos de la historia.

Entre sus canciones más icónicas se encuentran Piano Man, Uptown Girl y Just the Way You Are. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluidos varios Grammy, y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su música, caracterizada por letras emotivas y melodías memorables, sigue resonando con generaciones de oyentes.