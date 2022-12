Cancela DC nueva película de la ‘Mujer Maravilla’

De acuerdo a The Hollywood Reporter Gunn y Safran se reunirá con David Zaslav el nuevo ejecutivo de Warner-Discovery para plantear el futuro de los superhéroes en la plataforma y cines, informó vanguardia.com

Desde que en octubre fueron nombrados James Gunn y Peter Safran como los responsables del universo de DC con Warner en la pantalla grande se avecinaban cambios y al parecer el primero es dejar fuera a la icónica Wonder Woman (Mujer Maravilla).

Según el medio especializado, Jenkins presentó recientemente su tratamiento, co escrito con Geoff Johns, y que Gunn y Safran, así como los co presidentes y codirectores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, le dieron la noticia a la cineasta. diciéndole que el proyecto, tal como estaba, no encajaba con los planes nuevos.

Apenas un día antes la protagonista Gal Gadot, desde su cuenta de Twitter agradecía a los fanáticos por el recibimiento que tuvo ella con el personaje al igual de estar ansiosa por mostrar el futuro de éste, por lo que no queda claro si ya era una despedida sutil o apelaba a rescatar el proyecto.