Cancela ‘El Mimoso’ su concierto en el Auditorio Telmex en Guadalajara

De acuerdo al comunicado, a todos aquellos que hayan hecho su compra en línea, el reembolso se realizará automáticamente en la misma tarjeta utilizada, según los plazos establecidos por la entidad bancaria.

En el caso de las compras efectuadas en los centros Ticketmaster, podrán solicitar el reembolso a partir del 18 de junio en el mismo lugar donde realizó la compra.

De igual forma, el comunicado señala que para cualquier tipo de duda, consultar el portal tkmx.link/PoliticasDeCompra. Se desconoce aún si habrá una nueva fecha.

Tras darse a conocer la noticia, muchos de sus seguidores se manifestaron, enviando mensajes de apoyo al intérprete de temas como Qué me vas a dar si vuelvo, No soy monedita de oro, Amor en el olvido y Típico Clásico.

“Nunca para atrás, puro para adelante, sigue brillando, eres un gran cantante y nunca dudes de ti, Guadalajara te espera”, “Lo que si les digo que el no tiene la culpa .dejen de estar con sus malos comentarios si no saben la causa. Dios te bendiga mimoso eres el mejor hombre de buen corazón aunque a muchos no les guste”, “Échale ganas mimoso, tú eres un chingón, pa’ delante, ánimo”, “Tenía muchas ganas de verte y escucharte Mimoso espero y pronto vengas a Guadalajara eres un gran cantante”, entre otros mensajes.