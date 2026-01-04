Cancela Leonardo DiCaprio su presencia en el Festival de Cine de Palm Springs

Leonardo DiCaprio no pudo asistir al Festival Internacional de Cine de Palm Springs en medio de la acción militar emprendida por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.
Este 3 de enero, el actor, de 51 años, tenía previsto acudir a la ceremonia en Palm Springs, California, donde recibiría el Desert Palm Achievement Award por su actuación en su más reciente película, One Battle After Another, pero finalmente canceló su participación.
El actor canceló su participación después de que las restricciones aéreas provocadas por los recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela afectaran su itinerario. Dicha información fue confirmada por Daily Mail y Variety durante la madrugada de este domingo 4 de enero.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Variety (@variety)
Una publicación compartida por Variety (@variety)
Variety informó que el ganador del Oscar no pudo salir de St. Barths, donde fue fotografiado de vacaciones con su novia Vittoria Ceretti, Tom Brady y otros amigos, debido a las restricciones aéreas en el Caribe luego del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
“Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido”, declaró a la revista People un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.
“Aunque extrañaremos celebrarlo en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine”, continúa el informante a través de un comunicado. “Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y nos complace celebrarlo con el Premio Desert Palm al Logro esta noche”.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Palm Springs International Film Society (@psfilmfest)
Una publicación compartida por Palm Springs International Film Society (@psfilmfest)
Leonardo DiCaprio tenía previsto recibir el Premio Desert Palm Achievement por su participación en One Battle After Another, la comedia dirigida por Paul Thomas Anderson centrada en militantes de izquierda.
Pese a su ausencia, el momento fue especialmente emotivo. DiCaprio aceptó el reconocimiento a través de un mensaje previamente grabado, cuyo discurso fue recibido con aplausos por el público. En su lugar, sus coprotagonistas Teyana Taylor y Chase Infiniti subieron al escenario para rendirle tributo y recibir el premio en su nombre.