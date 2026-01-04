Cancela Leonardo DiCaprio su presencia en el Festival de Cine de Palm Springs

Leonardo DiCaprio no pudo asistir al Festival Internacional de Cine de Palm Springs en medio de la acción militar emprendida por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.

Este 3 de enero, el actor, de 51 años, tenía previsto acudir a la ceremonia en Palm Springs, California, donde recibiría el Desert Palm Achievement Award por su actuación en su más reciente película, One Battle After Another, pero finalmente canceló su participación.

El actor canceló su participación después de que las restricciones aéreas provocadas por los recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela afectaran su itinerario. Dicha información fue confirmada por Daily Mail y Variety durante la madrugada de este domingo 4 de enero.