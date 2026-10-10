Cancela Natanael Cano su gira por salud

El cantante Natanael Cano canceló las 10 presentaciones restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026 en México, luego de que su equipo de trabajo anunciara una pausa indefinida en sus actividades profesionales para priorizar su salud y bienestar.

De acuerdo con información publicada por Infobae México, la familia del intérprete de corridos tumbados confirmó el viernes 9 de octubre que respalda la decisión y pidió respeto a su privacidad durante este periodo.

“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental”, señalaron sus familiares en un comunicado difundido en redes sociales.

El mensaje se dio a conocer un día después de que el equipo del cantante anunciara la suspensión de sus compromisos laborales, incluidas las presentaciones programadas para los próximos meses y sus apariciones públicas.

La gira contemplaba conciertos en Mérida, Veracruz, Puebla, Toluca, Oaxaca, Mexicali, Morelia, Monterrey, Torreón y Acapulco, con fechas previstas entre el 17 de octubre y el 5 de diciembre.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios ni existe una fecha confirmada para retomar sus actividades.

Asimismo, la familia y su representación no han dado detalles sobre algún diagnóstico médico específico.

En su mensaje, los familiares expresaron su confianza en que el cantante regresará a la música cuando esté preparado para hacerlo.

“Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión”, agregaron.

Al cierre del comunicado, agradecieron las muestras de cariño de sus seguidores y reiteraron la petición de mantener distancia de los asuntos privados de la familia durante esta etapa.

Por su parte, el equipo del artista informó que las personas que adquirieron boletos para los conciertos suspendidos podrán solicitar el reembolso a través de las boleteras o puntos de venta donde realizaron la compra.

La noticia ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes permanecen a la espera de nueva información sobre el futuro musical del intérprete sonorense.