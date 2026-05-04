Cancela Pepe Aguilar nueve conciertos por bajas ventas

La cancelación no ocurrió de golpe. De acuerdo con lo retomado por Infobae, los primeros ajustes comenzaron a notarse desde marzo de 2026, cuando tres fechas desaparecieron silenciosamente de Ticketmaster. Luego, en mayo y junio, la situación se aceleró, señala elimparcial.com

Las cancelaciones ocurrieron entre marzo y junio de 2026, afectando ciudades como Houston, Las Vegas, Concord y Fresno, entre otras. Detrás de esta decisión, los registros de venta revelan un problema de fondo: baja demanda real de boletos, pese a que algunos mapas de asientos parecían casi llenos.

Lo que comenzó como un recorrido ambicioso por varios estados, hoy se reduce a una sola fecha vigente: el 12 de julio en Vienna, Virginia.

El cantante mexicano Pepe Aguilar atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera en Estados Unidos. De las diez presentaciones que tenía programadas como parte de su gira actual, nueve fueron canceladas sin grandes anuncios ni explicaciones públicas por parte del artista.

Estas fueron las fechas canceladas

-Marzo 2026: (Houston, Texas, Santa Ynez, California,Temecula, California.

-Mayo 2026: (Uncasville, Connecticut, Atlantic City y Nueva Jersey.

-Junio 2026: (Las Vegas, Nevada, Concord, California, Ontario, California y Fresno California.

Fecha vigente

-2 de julio: Vienna, Virginia (Wolf Trap Filene Center), con amplia disponibilidad de boletos aún.

Esta es una de las dudas más comunes entre los seguidores. La explicación tiene que ver con cómo se ven las ventas en plataformas como Ticketmaster. A simple vista, muchos recintos mostraban una ocupación casi total. Sin embargo, una parte importante de esos espacios no estaba comprada por fans reales, sino por revendedores o bloqueos temporales.

Cuando los revendedores no logran vender los boletos, y la demanda real del público es baja, los organizadores prefieren cancelar antes de operar con pérdidas. En el caso de Pepe Aguilar, la asistencia real esperada era insuficiente para justificar los costos de producción, logística y renta de los recintos.

Este desplome en la demanda no es exclusivo del patriarca de la dinastía Aguilar. Sus hijos también han mostrado dificultades para llenar recintos en Estados Unidos.

Leonardo Aguilar vendió menos del 5 por ciento de las entradas para su show en Albuquerque. La situación fue tan crítica que los organizadores regalaron boletos a través del consulado mexicano.

Ángela Aguilar implementó durante 2025 ofertas de 4x1 en su gira Libre Corazón. Aun así, los recintos alcanzaban apenas entre el 50 y el 70 por ciento de su capacidad.

Estos datos contrastan con el éxito de otros artistas latinos como la argentina Cazzu, quien ha logrado agotar sus fechas en el mismo mercado. Esto ha intensificado la atención mediática sobre la vigencia comercial de la familia Aguilar en Estados Unidos.

Hasta el momento de esta publicación, Pepe Aguilar no ha emitido ninguna declaración oficial en sus redes sociales ni en sus canales de comunicación habituales. Tampoco ha explicado por qué las cancelaciones se hicieron de manera discreta, sin avisos previos a sus seguidores.