Cancela P!nk sus conciertos programados en CDMX

OCESA informó que los conciertos de P!nk programados para el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y es ajeno tanto al artista como al promotor y al recinto.

“Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de los y las fans”, señala el aviso.

La empresa confirmó que los reembolsos incluyen los cargos por servicio y serán automáticos en caso de compras en línea. Para quienes compraron en taquilla, deberán solicitar su devolución en el mismo punto de venta, detalla infobae.com