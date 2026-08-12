Cancela Rod Stewart su gira por México

El aviso, difundido por OCESA a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos por lo que el cantante no visitará el país. La empresa informó que Stewart se sometió recientemente a un procedimiento para la colocación de un stent coronario.

Los conciertos de Rod Stewart programados para el 9 de septiembre en Monterrey, 11 de septiembre en Guadalajara y 13 de septiembre en Ciudad de México no se realizarán.

“Informamos que los conciertos de Rod Stewart programados para el 9 de septiembre en Monterrey, 11 de septiembre en Guadalajara y 13 de septiembre en CDMX han sido cancelados, debido a que el artista deberá tomar un periodo de recuperación por recomendación de sus médicos”, señala el comunicado.

También señala que tras una evaluación, Sir Rod Stewart se sometió con un éxito a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Los médicos están satisfechos con su recuperación; Rod se encuentra muy bien y ya ha retomado sus actividades cotidianas con normalidad.

El comunicado destaca también, que por recomendación de sus médicos, se tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse y recobrar plenamente su condición física antes de regresar a los escenarios. Lamentablemente, esto significa que no podrá continuar con las fechas actualmente programadas de su gira.

“Ya me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria. Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”, compartió Rod Stewart.

Las personas que adquirieron boletos para las presentaciones a través de Ticketmaster verán reflejado el reembolso automáticamente en la tarjeta con la que realizaron la compra, según los plazos de su institución bancaria. Quienes hayan adquirido sus entradas en taquilla podrán solicitar el reembolso en el mismo lugar en los próximos días.

De acuerdo con el Centro Médico ABC, un stent coronario es un dispositivo médico con forma de malla metálica cilíndrica que se utiliza para restaurar y mantener el flujo sanguíneo en las arterias del corazón, especialmente cuando estas se ven estrechadas o bloqueadas por acumulación de placas.

Este procedimiento ayuda a prevenir problemas graves como la angina de pecho o el infarto al miocardio. Existen diferentes tipos de stents: los convencionales, hechos de metales como acero o cromo-cobalto; los farmacoactivos, que liberan medicamentos para evitar nuevas obstrucciones; y los bioabsorbibles, que se disuelven con el tiempo en la arteria.