Cancelan conciertos de Kanye West y Travis Scott en Italia por ‘motivos de seguridad’

Para el mes de julio los raperos Ye (Kanye West) y Travis Scott tenían programados shows en Reggio Emilia, Italia, como parte del Festival Hellwat, mismos que han sido cancelados por las autoridades de dicha ciudad.

De acuerdo al prefecto Salvatore Angieri, esta cancelación se dio por motivos de seguridad. Los eventos se llevarían a cabo en la RCF Arena cuya capacidad es de 103 mil personas.

De igual manera anuncio que el show de Ye no se llevaría a cabo tras una petición por parte de la comunidad judía por las declaraciones antisemitas por parte de West.

En cuanto al de Travis Scott se dio por temas de seguridad.

La actuación de Ye ocurriría a la par de shows como The Chainsmokers, Rita Ora y Swedish House Mafia.

Festival Hellwat busca que el show se realice en otra localidad

Luego de que se anunció la cancelación del show de Ye, el festival ha compartido que buscarán algún venue que pueda albergar el show del rapero y de igual manera piden explicaciones sobre el concierto de Travis Scott ya que, según organizadores, no existe una justificación real para esto.

Mediante sus redes sociales han compartido lo siguiente:

“Estamos esperando una respuesta del equipo de Kanye West [...] presentaremos una demanda colectiva contra los que gestionan el RFC Arena donde se suponía celebrarían los conciertos”, se lee en sus redes sociales.

Ye se presento en Estambul, Turquía ante 118 mil personas, según reportes en el Estadio Olímpico Atatürk.

De igual forma sus conciertos han sido objeto de polémica. Tras inaugurar su gira mundial en la Ciudad de México en enero, en Reino Unido se le prohibió la entrada por sus dichos contra la comunidad judía.

En 2022 publicó mensajes en contra de dicha comunidad, lanzó merch con la esvástica y un tema llamado “Heil Hitler”. Brasil, Francia y Polonia también cancelaron sus presentaciones.