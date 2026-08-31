Cancelan exposición de John Galliano para Met Gala 2027

Galliano fue despedido de la casa de moda Dior en 2011 y declarado culpable de “insultos públicos” basados en origen, religión, raza o etnia. Esto ocurrió después de la difusión de videos donde el diseñador pronunciaba la frase “amo a Hitler” y profería insultos antisemitas en un café de París. La Met Gala del próximo año coincidiría con Yom HaShoah, día de conmemoración del Holocausto.

La decisión se anunció este lunes en un comunicado del museo, tras el creciente debate generado por la elección de homenajear al diseñador británico en la Met Gala, evento que organiza Anna Wintour, directora editorial global de Vogue.

El Museo Metropolitano de Arte canceló la exposición de John Galliano para la Met Gala 2027, luego de la controversia por sus comentarios antisemitas en 2011 y la coincidencia del evento con el Día de Conmemoración del Holocausto.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre en este momento”, expresó Galliano en un comunicado publicado el lunes. El diseñador agregó que “sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”.

Galliano “no quería que el debate en torno a mí pusiera al Met en una situación difícil ni que desviara la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute”, añadió el comunicado. Andrew Bolton, curador del Instituto del Traje del Met, declaró en un comunicado emitido por el museo que reconocía “el dolor y la preocupación que ha causado esta exposición”.

“Tras un amplio debate, apoyo la decisión de no seguir adelante”, indicó Bolton. Anna Wintour, quien también es directora de contenido de Condé Nast y ha liderado la organización de la Met Gala desde 1995, afirmó que la decisión de Galliano de retirarse de la muestra fue “muy valiente y un reflejo de la persona que es”.

“Creo que esta es la decisión correcta”, dijo Wintour.

La exposición, titulada “John Galliano: Horizontes”, tenía la intención de “reflexionar sobre cómo debe entenderse el logro artístico junto con la responsabilidad ética”, según un comunicado de prensa del museo que anunciaba la muestra semanas atrás. Sin embargo, la decisión original generó indignación, especialmente fuera del sector de la moda.