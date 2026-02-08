Cancelan Festival de ‘Rock The Country’, liderado por Kid Rock

La cancelación se produce en medio de una serie de controversias y rechazos de músicos que no quisieron participar en un festival que ha sido descrito por algunos medios como un “MAGA fest”, por sus supuestas conexiones políticas y su asociación con figuras conservadoras.

La edición de este año del festival Rock the Country, liderado por Kid Rock, fue cancelada en su fecha programada en Anderson, Carolina del Sur, luego de que un número significativo de artistas anunciara su retiro del evento.

Rock the Country es un festival itinerante de música country fundado por Kid Rock, artista conocido por sus posturas políticas abiertas y por identificarse con sectores conservadores de Estados Unidos.

El festival estaba programado para recorrer varias ciudades entre mayo y septiembre de 2026, con una parada de dos días en Anderson, Carolina del Sur, prevista para los días 25 y 26 de julio, señala elimparcial.com

Sin embargo, la versión de Anderson fue oficialmente cancelada después de que múltiples actos se retiraran del cartel, lo que dejó al evento sin suficientes artistas para sostener la programación planificada, según confirmó un administrador del condado local.

Rusty Burns, administrador del condado de Anderson, dijo sobre la cancelación que estaban “decepcionados” por la decisión y que el festival había tenido una importante presencia económica y de entretenimiento en la región en los años anteriores.

Una gran parte de la cancelación se debió a la deserción de artistas que inicialmente figuraban en el cartel. Entre los nombres que abandonaron el festival están.

-Shinedown: Banda de rock que anunció su salida en redes sociales con un comunicado claro sobre su postura.

-Ludacris: El rapero fue listado inicialmente, pero su equipo afirmó que su inclusión fue un “error” o “confusión” y que no estaba planeado que participara.

-Carter Faith y Morgan Wade: Cantantes country que también se retiraron sin declaraciones específicas.

Estas salidas crearon un efecto dominó que dejó el festival sin la fuerza necesaria para sostener su presencia en esa ubicación particular.

La banda Shinedown fue una de las agrupaciones que más destacó por explicar públicamente su retiro del festival en sus propias redes sociales. En su mensaje, el grupo expresó que su propósito como banda era unir personas a través de la música, no dividirlas, lo cual fue central para su decisión de abandonar el cartel.