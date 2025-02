Cancelan Josi Cuén y Jorge Medina concierto del Carnaval de Mazatlán

A sólo un día de dar inicio la gran fiesta del Carnaval de Mazatlán “La Perla” 2025, los cantantes y ex vocalistas de La Arrolladora Josi Cuén y Jorge Medina han cancelado la presentación con su Tour “Juntos”, dentro de la Coronación del Rey de la Alegría del Carnaval 2025 Brayan Gamboa.

Hasta el momento, el Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, organizadores de la Máxima Fiesta del puerto no han dado declaraciones o comunicados oficiales.

Su concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara se vendió en su totalidad en solo 38 minutos. Además, se han presentarán en festivales a lo largo y ancho del País, como en la Feria de San Marcos, donde ya están todos sus boletos vendidos. Sin embargo, a la tierra que los vio nacer como artistas no llegarán con este concierto, al menos no para el Carnaval.

Jorge Medina y Josi Cuén, quienes son ex vocalistas de Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, iniciaron su gira “Juntos” apenas el año pasado, pero se les vinieron una avalancha de éxitos.

“Me parece lo mejor, eso es cuidar de ellos mismos y de sus fans”, “Qué mal rollo, ánimo y saludos”, “Que mal... con la inseguridad Mazatlán y en general Sinaloa no merece esto siendo un puerto tan bello y con gente trabajadora, en fin primero Dios todo se acomode, abrazo a los dos”, “Ay nooooooo tanto que espere este día”, “ Que mal plan, pero se sigue enalteciendo con corridos a quienes traen a Mazatlán de cabeza”, son algunos de los mensajes que pueden leerse en la publicación.

Autoridades de Tijuana, Baja California, descubrieron restos humanos acompañada de una manta con una amenaza dirigida al Grupo Firme para que no se presentara en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, donde recientemente se reportaron artefactos explosivos en el malecón.

De acuerdo con información obtenida por el diario Zeta, el 25 de febrero alrededor de las 14:16 horas se reportó a la central de emergencias sobre una manta que estaba en el puente junto con un objeto sospechoso.

El medio tijuanense informó que al lugar, ubicado en la calle Monferrato y carretera Libre Tijuana-Rosarito, arribaron agentes municipales, quienes confirmaron los hechos al visualizar los restos humanos al interior de una caja de plástico de color verde, junto con una manta de color blanco.

Hasta el momento, la agrupación intérprete de temas como Ya supérame y El amor no fue pa’ mi, no he emitido alguna declaración en sus redes sociales.