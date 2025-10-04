Cancelan ‘The Great North’

Luego de cinco temporadas al aire, la serie animada The Great North fue cancelada, anunció la cadena Fox.
El último episodio se transmitió el 14 de septiembre de 2025, marcando el cierre de una comedia que se había convertido en parte del bloque Animation Domination desde su estreno en enero de 2021.
Aimee Steinberger, directora de la serie, expresó tristeza por el final, pero también destacó que el proyecto podría “resucitar” en algún momento, recordando casos como el de Futurama, que tuvo varias etapas de regreso en la televisión.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por The Great North (@greatnorthfox)
Una publicación compartida por The Great North (@greatnorthfox)
Creada por Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux y Minty Lewis, The Great North relataba las aventuras de la familia Tobin en Alaska, con un tono de humor cercano al estilo de producciones como Bob’s Burgers. La serie contó con voces reconocidas, entre ellas Nick Offerman, Jenny Slate y Will Forte, de acuerdo con el imparcial.com.
La producción acumuló 97 episodios, consolidándose como una de las apuestas animadas más destacadas de Fox en los últimos años.
Aunque Fox decidió no renovar, medios especializados han señalado la posibilidad de que la serie pueda encontrar continuidad en plataformas de streaming como Hulu, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.
La cancelación sorprendió a los seguidores, ya que otras producciones animadas de Fox recibieron renovaciones anticipadas. Con su salida, The Great North se despide dejando un legado de humor peculiar y personajes entrañables que encontraron su lugar en el competitivo mundo de la animación televisiva.