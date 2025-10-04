Cancelan ‘The Great North’

Luego de cinco temporadas al aire, la serie animada The Great North fue cancelada, anunció la cadena Fox.

El último episodio se transmitió el 14 de septiembre de 2025, marcando el cierre de una comedia que se había convertido en parte del bloque Animation Domination desde su estreno en enero de 2021.

Aimee Steinberger, directora de la serie, expresó tristeza por el final, pero también destacó que el proyecto podría “resucitar” en algún momento, recordando casos como el de Futurama, que tuvo varias etapas de regreso en la televisión.