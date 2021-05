$!Anuncia la cadena NBC que no emitirá los Globos de Oro en 2022

Muchas figuras de alto perfil han expresado que las iniciativas no son suficientes.

En febrero, el Los Angeles Times reveló que no había miembros negros entre los selectos 87 votantes que están a cargo de las postulaciones.

La cadena televisiva estadounidense NBC anunció que no transmitirá la ceremonia. Esto tras una controversia que envuelve a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), a cargo del galardón.

Uno de los premios del cine y la televisión más destacados de Hollywood no tiene dónde emitirse el año que viene: los Globos de Oro.

Después del reportaje del LA Times, más de 100 firmas de relaciones públicas en Hollywood amenazaron con indicarles a sus clientes que no trabajen con la HFPA hasta tanto no se vean cambios.

“En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias. La HFPA es una organización que fue legitimada por gente como Harvey Weinstein para ganar impulso por el reconocimiento de la Academia, y la industria hizo lo mismo. A menos que haya una reforma fundamental necesaria dentro de la organización, creo que es hora de que nos alejemos de la HFPA y nos enfoquemos en la importancia y fuerza de unidad dentro de nuestros sindicatos y la industria en su conjunto”, dijo la actriz.

Tom Cruise regresa sus premios

Como una forma de protesta, el actor Tom Cruise devolvió sus tres premios Golden Globes a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), dijo a CNN una fuente cercana al actor.

Tom Cruise ganó los premios como mejor actor por sus actuaciones en «Jerry Maguire» en 1997 y «Born on the Fourth of July» en 1990, y el premio al mejor actor de reparto por «Magnolia» en 2000.