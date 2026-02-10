Canciones de Bad Bunny aumentan hasta en un 160% en streaming

Tras el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl comienzan a surgir las primeras cifras de lo que generó tras su acto. Una de ellas es en las de streaming, principalmente Spotify cuyas reproducciones crecieron un 160%, solo en México.

Y es que de acuerdo a la empresa desde su victoria en los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum ha estado generando números en su música, principalmente de su más reciente LP Debí Tirar Más Fotos.

De acuerdo a Spotify estas canciones fueron las que más se reprodujeron en la plataforma.

“Yo Perreo Sola” +970%

“El Apagón” +663%

“Lo que le pasó a Hawaii” +790%

“Tití me preguntó” +503%

“Party” +443%

“DtMF” +304%

“NuevaYol” +434%

“Café con ron” +478%

“La mudanza” +493%

“Safaera” +421%

“Mónaco” +383%

“EoO” +281%

“Baile inolvidable” +262%

“Voy a llevarte pa PR” +297%

Actualmente Bad Bunny tiene tres canciones en el Top 5 Global. “DtMF” acumuló poco más de 9 millones de reproducciones mientras que “Baile Inolvidable” y “NuevaYol” han generado 6 y 5 millones de escuchas en las últimas horas.

En YouTube el show lleva hasta el momento 22 millones de vistas. Esto a pesar de que su subida a la plataforma fue tardada.