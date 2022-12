Canciones para despedir el 2022 y empezar el 2023 con la mejor actitud

Happy New Year del grupo sueco de música pop ABBA, sólo se escucha en algunos países durante la víspera de Año Nuevo. Fue grabada el 9 de abril de 1980 y habla sobre las reflexiones que se tienen en Año Nuevo, sobre todo en el principio de una nueva era.

Happy new year (ABBA)

Otra de las canciones para despedir el año está este tema de Bad Bunny, del álbum Yo hago lo que me da la gana (YHLQMDLG 2020) , del reguetonero boricua. En el video oficial, un niño salva a un joven que pretende ahorcarse en medio de una fiesta para recibir al Año Nuevo.

En este listado no podía faltar este tema del grupo español Mecano, Un año más, forma parte del álbum Descanso dominical (1988). La canción se convirtió en uno de los temas más representativos de los que conforman el álbum, un tema que invita a hacer un balance sobre lo bueno y lo malo que se hizo en el año.

¿Alguna vez ha extrañado tanto a alguien que ve a esa persona en todas partes?, ¿incluso se la recuerda su árbol de Navidad o sus canciones favoritas? Pues de eso habla esta canción creada por Marco Antonio Solís, con la cual, probablemente se identifique. Un sencillo que recuerda a esos seres queridos que ya no están junto a nosotros.

It was a very good year (Frank Sinatra)

Grabada por Frank Sinatra, en este tema, Sinatra repasa desde su adolescencia hasta su vejez varios años de su vida, la que compara con el invierno del año que acaba.

“Pienso en mi vida como en los vinos añejos, de los buenos barriles viejos, del borde al final. Se vio dulce y claro que fue un buen año”, versa la canción.