Candidato de Tamaulipas promete traer a Metallica a Reynosa, si gana

Fue en una transmisión en vivo desde la pagina oficial de Facebook del Partido Verde en Reynosa, donde quedó grabada la promesa de candidato a la alcaldía, donde reafirmó que si ganara las elecciones traerá sin ningún costo a la banda de rock Metallica.

“No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos; tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis”, dijo Carlos Augusto González.

Dicho video ya se volvió popular en redes sociales, y se convirtió en la nota del día de los medios de comunicación nacionales.

Según la información que publicó TV Azteca, aseguran que de acuerdo con Robb Report, una presentación de la agrupación cuesta 2 millones 13 mil 991 dólares