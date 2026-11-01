Canelo Álvarez entra al ritmo de Tito Double P en Arabia Saudita

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez volvió a acaparar la atención en redes sociales, esta vez por su entrada en Arabia Saudita al ritmo del regional mexicano, con Tito Double P interpretando “Dopamina”, colaboración que comparte con Peso Pluma.

El momento, que se viralizó durante el sábado, destacó por la combinación de la presencia del pugilista tapatío y el sonido de una de las figuras actuales de los corridos tumbados.

La música acompañó la entrada de Canelo, convirtiendo el recorrido hacia el ring en uno de los instantes más comentados por los usuarios de las plataformas digitales.

“Dopamina” forma parte del proyecto musical “Dinastía”, relacionado con Peso Pluma y Tito Double P, quienes han consolidado su presencia dentro de la escena del regional mexicano con producciones que han alcanzado popularidad entre el público joven.

La participación de Tito Double P en este momento también puso el foco en la proyección internacional del género, que ha encontrado espacios más allá de los escenarios musicales, incluyendo eventos deportivos de alcance mundial.

La combinación de boxeo y música regional mexicana generó reacciones entre los seguidores de ambos artistas y del campeón mexicano, quienes compartieron fragmentos de la entrada y comentarios sobre la elección musical.

Tras la presentación, Tito Double P reaccionó al momento a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo por representar a México y felicitó al boxeador por su participación. “¡VIVA MÉXICO!... ¡APLAUSOS AL CAMPEÓN! ¡Gracias por todo hermano!”, escribió el cantante en una publicación en la que etiquetó la cuenta oficial de Canelo Álvarez.

El mensaje reforzó la cercanía entre ambos y generó mayor atención entre sus seguidores.Con esta aparición, Canelo Álvarez y Tito Double P protagonizaron uno de los momentos que circuló con mayor fuerza en redes sociales, demostrando el alcance que pueden tener las colaboraciones entre el deporte y la música popular mexicana.