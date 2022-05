$!Canelo Álvarez y Diego Boneta cantan canción de Luis Miguel

El dueto ocurrió después de su derrota ya que no logró consagrarse campeón de los semipesados pues sucumbió ante el ruso Dmitry Bivol ; después de 12 rounds, el récord de victorias al hilo del Canelo terminó pues los jueces le dieron la victoria al boxeador ruso acabando con el legado del quien era considerado el mejor libra por libra.

Ante la presencia del actor, el boxeador no dudó en aventarse un palomazo y en cuestión de minutos su video ha dado mucho de qué hablar.

Los usuarios en las redes sociales no pararon de mencionar que con ese palomazo se comprobaba que el boxeador es un gran admirador del intérprete de otras grandes canciones como Ahora Te Puedes Marchar, Hasta Que Me Olvides y Culpable O No. Entre los comentarios destacaban la gran voz que tiene el Canelo Álvarez, así como lo difícil que es para Diego Boneta despedirse de su personaje.

“Diego Boneta jamás podrá dejar de ser Luis Miguel, al grado de que el Canelo pensó que estaba con el mismo Sol de México”, “Este palomazo me ha dado todo lo que necesitaba. Si él está contento después de la madrina que le dieron y perder a nivel mundial, creo que nosotros nos quejamos por cosas insignificantes”, “La verdad siento que si tiene una voz muy linda, pero pues Diego si es cantante y pues de alguna manera si lo opacó muy cañón”, se leyó en Twitter.