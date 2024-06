Y es que la letra de la canción contiene versos de una persona que ha pasado por una separación de pareja.

Otro de los aspecto que más llamaron la atención del video oficial de Kbrón y Medio fue que Nodal lució su rostro sin tatuajes, elementos que el mexicano comenzó a retirarse con ayuda de especialistas e incluso se arrepiente de habérselos realizado.

”La noche está buena, como pa’ llorar por la que no me ama, igual ya no está, tal vez si salgo se pone mejor, y pal amor me vuelvo ese cabr..que nunca había sido, ¡agárrense que ahí les voy!” versa la canción.

Con el tema, Nodal deja claro que sus besos no volverán a ser para una sola y que su cama está lista para recibir a otras, pues para todas hay agenda abierto y tiempo, eso sí, sin hablar de sentimientos.