$!Canta el sinaloense Jorge Medina en las calles de Portugal

Después de llenar estadios con su gira Juntos al lado de Josi Cuen, el ex vocalista de La Arrolladora Banda Limón, Jorge Medina, prefirió cantar en la calle... pero no en cualquier calle, sino en el Valle del Duero, que es una de las zonas turísticas más importantes y lujosas de Portugal. El mismo Jorge compartió el “palomazo” en su cuenta de TikTok a sus casi 3 millones de seguidores. Al pie escribió: “Cumplí un sueño de cantar en Portugal la música no necesita traducción... gracias Gabrielle por prestarme un momento tu guitarra, porque El Final De Nuestra Historia sonó en una calle de Portugal”.

Los seguidores de Medina le aplaudieron su humildad y que comparta todos estos momentos en sus redes sociales, detalla 889noticias.com “Que bonito que se cumplió un sueño. Feliz Año nuevo y que sigue cumpliendo más sueños tuyos”. “Cánteleeeee sin pena mi Jorge Medina, sus interpretaciones marcaron una era en la música mexicana”, “El mejor cantante del mundo”, “Wow!!!!! Que chulada tu música es universal!”, “Excelente, lo admiro millones gracias por su voz tan hermosa y compartir su talento con todos los seres humanos”, “Portugal se sacó la lotería de tenerte ahí”, “Qué padre, felicidades”, “Me encanta como disfrutas tu vida , haces de cada momento algo especial”. Recientemente, Tanto Jorge Medina como Josi Cuen dieron a conocer las nuevas fechas de presentaciones de su gira Juntos, para este 2026 en México.