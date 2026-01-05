Canta Jorge Medina en las calles de Portugal

Después de llenar estadios con su gira Juntos al lado de Josi Cuen, el ex vocalista de La Arrolladora Banda Limón, Jorge Medina, prefirió cantar en la calle...pero no en cualquier calle, sino en el Valle del Duero, que es una de las zonas turísticas más importantes y lujosas de Portugal.

El mismo Jorge compartió el “palomazo” en su cuenta de TikTok a sus casi 3 millones de seguidores. Al pie escribió: “Cumplí un sueño de cantar en Portugal la música no necesita traducción... gracias Gabrielle por prestarme un momento tu guitarra, porque El Final De Nuestra Historia sonó en una calle de Portugal”.