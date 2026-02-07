$!Canta Laura Pausini el himno nacional italiano en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El Estadio de San Siro en Milán fue el escenario donde Laura Pausini protagonizó uno de los instantes más comentados de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Mientras la bandera italiana ascendió en el mástil, la cantante interpretó una versión especial del himno nacional, vestida con un diseño exclusivo de Giorgio Armani Privé y acompañada por un coro situado en las montañas nevadas. Este gesto simbolizó la convergencia de la música, la moda y los valores italianos ante una audiencia global, en un momento que ella misma describió como un privilegio profesional y personal.

A lo largo de la ceremonia, la atención no sólo recayó en la interpretación de Pausini, sino también en el legado de Giorgio Armani, recientemente fallecido, detalló infobae.com Recientemente, la propia Pausini recordó su primera conexión con el diseñador. “El señor Armani es el rey de la moda italiana, absolutamente, y lo será siempre. Cuando tenía 18 años quiso conocerme y me dijo que debía centrarlo todo en mi rostro, un consejo no sólo de un gran estilista sino de una persona que, antes que el vestido, ponía en el centro al ser humano con sus características y las realza como, sólo él sabe hacer”, comentó la artista.

El vínculo entre ambos continuó durante décadas, consolidándose en el tiempo. “Nunca he dejado de seguir sus consejos, me siento honrada de que expresara inmediatamente el deseo de vestirme y siempre ha estado a mi lado, en todos los momentos más importantes de mi carrera”, afirmó Pausini.