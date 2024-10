Al terminó de la canción, Luis Miguel dio pasó a otro grande la música: Frank Sinatra con el que “cantó” su éxito Fly with me, momento que igualmente fue ovacionado por los miles de fans que se dieron cita al concierto.

Los fans que llenaron la Arena Ciudad de México, disfrutaron de temas como Será que no me amas, Amor, amor, amor, Suave, Culpable o no, Te necesito, Hasta que me olvides, entre otras, que fueron coreadas de la noche y Dame.

La noche siguió con clásicos como Por debajo de la mesa y No se tú, La incondicional fue una de las más esperadas de la noche y no defraudó a los fans del “Sol”, que iban de todas las edades. El espectáculo de casi dos horas terminó con las canciones Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol.