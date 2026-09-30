Canta Natalia Jiménez junto a Josi Cuen y Jorge Medina, en su ‘Juntos Tour’

Durante la noche del Juntos Tour en el Auditorio Nacional se tuvo una invitada de lujo: Natalia Jiménez, quien se sumó a Josi Cuen y Jorge Medina para protagonizar una velada llena de música, emoción y grandes momentos. Con su inconfundible voz y el estilo que la ha consolidado como una de las intérpretes más importantes de la música en español, Natalia Jiménez conquistó al público con la interpretación de grandes temas como El Sol No Regresa, Fue un Placer Conocerte, Me Muero y Me Nace del Corazón, canciones que fueron coreadas a todo pulmón por los asistentes.

La participación de Natalia fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Su presencia sobre el escenario provocó una gran ovación por parte del público, que acompañó cada una de sus interpretaciones y demostró, una vez más, el cariño que mantiene por su música y trayectoria. Pero la noche todavía tendría una sorpresa. Antes de decir adiós, Natalia protagonizó junto a Josi Cuen y Jorge Medina un divertido y espontáneo beso de tres, momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la velada y que desató risas y aplausos entre el público.

Los tres artistas se divirtieron en el escenario.