Canta Peso Pluma junto a Karol G, durante su concierto en Nueva York

Karol G llevó a Peso Pluma al escenario del MetLife Stadium para interpretar juntos Qlona durante la segunda de sus dos presentaciones en Nueva Jersey. El recinto, ubicado en el límite entre Nueva Jersey y Nueva York, vibró la noche del viernes con la parada neoyorquina de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.
“Quiero que me reciban con una fuerte bulla para cantar esta con Peso Pluma”, anunció la cantante colombiana antes de la aparición del intérprete mexicano. Peso Pluma salió al escenario vestido completamente de negro, en un momento que se sumó a la lista de invitados sorpresa que ha caracterizado esta gira.
La visita del cantante mexicano se produjo un día después de que Karol G sorprendiera al público con la aparición de Tainy, Judeline y Rusowsky durante la primera fecha en el mismo recinto.
Los tres artistas se subieron al escenario para interpretar por primera vez en vivo Bby Wow, tema que en ese momento encabezaba el listado Global 200 de Billboard por segunda semana consecutiva, señala infobae.com
El cantante mexicano apareció vestido completamente de negro y se sumó a Karol G para cantar el tema frente a miles de espectadores. Qlona forma parte de Mañana Será Bonito (Bichota Season), álbum con el que la intérprete colombiana consolidó una etapa de expansión internacional y que también incluyó colaboraciones con otros artistas de la música urbana.
La aparición de Peso Pluma se convirtió en una de las sorpresas de la segunda noche en el estadio, ubicado en Nueva Jersey, cerca de Nueva York. El recinto fue escenario de dos fechas consecutivas de la gira, que reúne canciones de distintas etapas de la carrera de Karol G y material de sus lanzamientos más recientes.
La artista ya había recurrido a invitados especiales durante la primera presentación en el MetLife Stadium, el jueves 17 de septiembre.
La colaboración reunió a los cuatro artistas en una actuación que incluyó una mesa de mezclas para Tainy, efectos de luces y pirotecnia.
El tema forma parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto y, según reportes de la industria musical, lideraba el listado Billboard Global 200 por segunda semana consecutiva durante las fechas de Nueva Jersey.
El contraste entre las dos noches dejó dos momentos distintos para la gira. En la primera fecha, Karol G apostó por una presentación conjunta de Bby Wow, una canción asociada a una nueva etapa de su repertorio.
En la segunda, convocó a Peso Pluma para recuperar Qlona, uno de los temas que conectó el sonido urbano colombiano con la música mexicana.
El repertorio de la gira incluye éxitos como Latina Foreva, Un Gatito Me Llamó, Oki Doki, S91, Tropicoqueta, Tusa, 200 Copas y Provenza. También incorpora un segmento con músicos de mariachi y versiones con arreglos de salsa, una apuesta que amplía los géneros presentes en el concierto.