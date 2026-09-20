Canta Peso Pluma junto a Karol G, durante su concierto en Nueva York

Karol G llevó a Peso Pluma al escenario del MetLife Stadium para interpretar juntos Qlona durante la segunda de sus dos presentaciones en Nueva Jersey. El recinto, ubicado en el límite entre Nueva Jersey y Nueva York, vibró la noche del viernes con la parada neoyorquina de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

“Quiero que me reciban con una fuerte bulla para cantar esta con Peso Pluma”, anunció la cantante colombiana antes de la aparición del intérprete mexicano. Peso Pluma salió al escenario vestido completamente de negro, en un momento que se sumó a la lista de invitados sorpresa que ha caracterizado esta gira.

La visita del cantante mexicano se produjo un día después de que Karol G sorprendiera al público con la aparición de Tainy, Judeline y Rusowsky durante la primera fecha en el mismo recinto.

Los tres artistas se subieron al escenario para interpretar por primera vez en vivo Bby Wow, tema que en ese momento encabezaba el listado Global 200 de Billboard por segunda semana consecutiva, señala infobae.com