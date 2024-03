Este estreno fue lanzado el 25 de marzo y forma parte del más reciente álbum Las mujeres ya no lloran . En él, se muestra a Shakira y la banda mexicana interpretando la canción en diversos lugares, incluyendo un taller mecánico y un escenario lleno de fans coreando la nueva canción, que, por cierto, hace referencia una vez más al desamor.

La cumbia norteña, es la segunda incursión de Shakira en el género regional mexicano, después del éxito de El jefe, su colaboración anterior con Fuerza Regida, también incluida en su álbum recién lanzado.

“Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más. Antes venías sin llamarte, ahora sin avisar te vas. Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más. Ya no hace falta que aparentes, si pusiste el final entre paréntesis”, versa la canción

Hace unos días, la cantante tuvo la oportunidad de explicar la razón detrás del nombre de su nuevo trabajo Las mujeres ya no lloran en una entrevista con la revista Semana, sorprendiendo a muchos con el resultado, ya que, según ella, poco o nada tiene que ver con su ex pareja.