Canta y baila Cody Simpson junto a Los Hermanos Cota en una fiesta privada en Guasave

Cody Simpson causó asombro en Guasave, Sinaloa, al aparecer inesperadamente en una fiesta privada organizada por el músico Adrián Cota, miembro de la reconocida agrupación Los Hermanos Cota. La celebración, realizada el pasado 30 de diciembre de 2025, marcaba el cumpleaños de Adrián, pero terminó convirtiéndose en un momento que muchos no podrán olvidar gracias a la presencia del artista australiano. Lejos de ser parte de una gira o evento anunciado, la visita de Cody Simpson fue totalmente espontánea. En un ambiente informal y sin producción de gran escala, el cantante se unió a la fiesta como un invitado más, pero no tardó en tomar el micrófono y compartir escenario con los anfitriones.

El momento fue captado por los asistentes, quienes rápidamente compartieron los videos en redes sociales, viralizando lo que parecía una noche común en Guasave que se volvió única, señala excelsior.com En las historias de Facebook e Instagram de la página oficial de Los Hermanos Cota, se compartieron fragmentos donde tanto Simpson como Cota se turnaban el micrófono, cantando acompañados por la banda. Cody Simpson en el estadio de los Algodoneros. Unas horas antes de la fiesta, Cody Simpson y Adrián Cota fueron vistos en el estadio de béisbol de Guasave, donde asistieron al juego entre los Algodoneros y Tucson Baseball Team. Durante su visita, ambos convivieron con los aficionados, se tomaron fotografías. Este gesto confirmó que la presencia del artista no solo fue cercana, sino también muy accesible. Los asistentes al partido no solo se llevaron la emoción del juego, sino también la experiencia inesperada de encontrarse con una figura internacional como Cody Simpson.