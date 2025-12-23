Canta y ‘perrea’ Eiza González en junto a Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez

Los conciertos de Bad Bunny cerraron el año con mucho flow, pero también trajeron escándalo. La Casita recibió a grandes celebridades que festejaron los shows del ‘conejo malo’.
Esto también fue punto de controversias dadas a conocer tras cada presentación que dio el puertorriqueño en México; ahora la polémica del último acto fue protagonizada por Renata Notni, Diego Boneta y Eiza González.
Aunque la última se ha centrado más en su carrera en Estados Unidos, lo cierto es que vino de visita a México para estar en el concierto de Benito, quien también invitó a los actores Diego Boneta y Renata Notni, ambos pareja.
En un video compartido en redes sociales fue posible observar a Eiza González disfrutando de la música, mientras estaban en La Casita, pero atrás justamente se encontraba Diego Boneta, que también estaba de lo más feliz.
La también modelo simplemente cantaba y ‘perreaba’ con cada tema del puertorriqueño, pero esto generó revuelo porque parecía que González estaba bailando de manera sumamente sugerente al actor mexicano, quien no se quitó en ningún momento.
Esto derivó en otra escena polémica porque fue posible observar a su novia Notni al parecer molesta, pues en un metraje los vieron aparentemente discutiendo, mientras ella le jalaba el cabello y Boneta no hizo nada más que someterse a la molestia de la actriz.
Por el momento ninguno de los involucrados ha salido a aclarar lo ocurrido, lo cual parece tratarse de un mal entendido pues Eiza solamente bailaba en el concierto, aunque pudo no notar la presencia tan cercana de Boneta.
Mientras tampoco hay claridad sobre el video en donde supuestamente la pareja tiene dicho altercado en el que incluso hubo violencia física hacia Diego Boneta, por parte de su novia la actriz Renata.
“Merecido ese jalón de greñas, pero lo merecía más Eiza”, “Por respeto no se le baila así a ningún hombre y más si tiene novia y digan lo que quieran”, “Renata Notni es tan hermosa, please dont”, “No le estaba bailando. Si se fijan bien, hay una chica frente a Eiza y, además, existe una distancia entre ellos, se ve la sombra”, “No creo que le bailara a él, ella está en las grandes ligas”, señalan algunos comentarios.