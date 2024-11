Cantan Lady Gaga, Katy Perry, Ricky Martin y Christina Aguilera para Kamala Harris

Por un lado, Lady Gaga sorprendió a los simpatizantes de Harris en Filadelfia, subiendo al escenario junto con su esposo Michael Polansky para abrazar a la candidata e incluso interpretar uno de sus mayores éxitos, The Edge of Glory .

“Hoy llevo en mi corazón a todas las mujeres tenaces y fuertes que me hicieron quien soy. Voto por alguien que será presidente para todos los estadounidenses. Mañana, asegurémonos de que todas sus voces sean escuchadas”, expresó Gaga.

Mientras, Katy Perry participó en un evento en Pittsburgh, en el cual interpretó canciones como Part of Me, Dark Horse, Firework, e incluso un cover de Greatest Love of All de Whitney Houston.

“Hace cuatro años me convertí en madre. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Orlando y yo le dimos la bienvenida a nuestra hija, Daisy, y ella es la razón por la que votaré por Kamala Harris”, añadió.