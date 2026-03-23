Cantante española Natalia Jiménez genera polémica por usar ambulancia para trasladarse a una fiesta

Jiménez usó este vehículo para trasladarse desde el Vive Latino (en donde tuvo una participación especial) hasta la fiesta de cumpleaños número 40 de Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala.

La cantante española Natalia Jiménez convirtió en blanco de críticas luego de publicar un video en sus redes sociales, en donde aparece a bordo de una ambulancia privada, no como paciente sino como pasajera, para llevar a una fiesta.

Mientras algunos la felicitaron por ser buena amiga y cumplir con sus compromisos y al mismo tiempo con amigos, otros la calificaron de irresponsable por usar un vehículo que está destinado exclusivamente a emergencias médicas.

De acuerdo con imágenes compartidas por la propia artista, abordó una ambulancia para trasladarse rápidamente al aeropuerto, evitando el tráfico, donde un helicóptero esperaba para continuar el traslado. El trayecto fue documentado en redes sociales.

En el video, la cantante aparece sonriente dentro del vehículo mientras este circula con sirenas encendidas.

“¡Vámonos! ¡Abran paso!”, “Carlitos, ahí voy. De que llego, llego” y “Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo”, expresó la cantante, lo que generó cuestionamientos.

Internautas cuestionaron que se utilizara una ambulancia como medio de transporte para un evento social.

“Usar una ambulancia como si fuera transporte personal de emergencia para ir a una fiesta, es simplemente inaceptable”, escribieron en redes.