$!Cantará Carín León a los japoneses, dentro del ‘Summer Sonic Festival 2026’

Carin León se prepara para conquistar Japón y reafirmar su lugar como uno de los favoritos de la industria global.

A través de su canal de whatsapp, el sonorense anunció que forma parte del headliner del Beach Stage en el Summer Sonic Festival 2026, uno de los encuentros musicales más importantes del mundo, marcando un momento histórico al convertirse en el primer artista mexicano en encabezar un escenario dentro del festival en Tokio.