$!Cantará Carín León a los japoneses, dentro del ‘Summer Sonic Festival 2026’

Carin León se prepara para conquistar Japón y reafirmar su lugar como uno de los favoritos de la industria global.
A través de su canal de whatsapp, el sonorense anunció que forma parte del headliner del Beach Stage en el Summer Sonic Festival 2026, uno de los encuentros musicales más importantes del mundo, marcando un momento histórico al convertirse en el primer artista mexicano en encabezar un escenario dentro del festival en Tokio.
Carín dio a conocer también que además, él seleccionará los artistas que formarán parte del lineup. El festival será el 14 de agosto en Osaka, para luego aterrizar el 15 en Tokio, en una edición especial que celebra el 25 aniversario del festival.
El intérprete de Primera Cita, compartirá el escenario con figuras como The Strokes, Bump of Chicken, Jennie, Ado, David Byrne, Alex Warren, Audrey Nuna, BabyMonster, Cardinals, Chloe Qisha, Steve Lacy, Latin Mafia, Paloma Morphy, Pentatonix, Ave Mujica, South Arcade, entre muchos otros, durante los dos días de presentaciones del festival.