$!Cantará Carín León en el FIFA Fan Festival CDMX 2026

La organización del FIFA Fan Festival 2026 confirmó que el cantante sonorense Carín León será uno de los artistas principales del evento oficial rumbo a la Copa Mundial 2026. Su concierto está programado para el 10 de junio de 2026 y se llevará a cabo en el emblemático Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de América Latina. El anuncio forma parte de la agenda cultural que acompañará las actividades del Mundial organizado por FIFA en México, Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México será una de las sedes oficiales del torneo, y como parte de la celebración, se realizarán eventos musicales y culturales de gran escala, señala elimparcial.com

#Galería | Se tendrán dos conciertos en el FIFA Fan Festival. El 9 de junio Alejandro Fernández será el cantante estelar y el 10 de junio lo hará Carin León. También serán acompañados por diferentes grupos e intérpretes. Los conciertos serán en el Auditorio Nacional 🏅⚽✅



📹:... pic.twitter.com/pHuoheVO8L — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 4, 2026

El FIFA Fan Festival en la capital mexicana contará con dos conciertos principales, el 9 de junio con Alejandro Fernández y otro el 10 de junio con Carín León, aunque hay que señalar que en este evento participarán también Banda El Recodo, Lucero, Mijares, Emmanuel y Carla Morrison. Ambos espectáculos se realizarán en el Auditorio Nacional, recinto con capacidad para más de 10 mil asistentes y reconocido por albergar eventos internacionales de alto nivel. La elección del Auditorio Nacional garantiza condiciones óptimas de sonido, seguridad y logística, a diferencia de los tradicionales espacios abiertos donde suelen celebrarse los Fan Festivals. En esta ocasión, la experiencia musical estará centralizada en un escenario de talla internacional. Carín León se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano contemporáneo. Originario de Hermosillo, Sonora, el cantante ha logrado posicionarse en listas internacionales gracias a su estilo que fusiona banda, norteño, ranchera y tintes pop. En los últimos años ha encabezado giras en Estados Unidos, México y América Latina, además de participar en festivales internacionales. Su presencia en el FIFA Fan Festival 2026 representa una apuesta por proyectar la música mexicana ante una audiencia global que llegará a la capital durante el Mundial.