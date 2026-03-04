$!Cantará Carín León en el FIFA Fan Festival CDMX 2026

La organización del FIFA Fan Festival 2026 confirmó que el cantante sonorense Carín León será uno de los artistas principales del evento oficial rumbo a la Copa Mundial 2026.
Su concierto está programado para el 10 de junio de 2026 y se llevará a cabo en el emblemático Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de América Latina.
El anuncio forma parte de la agenda cultural que acompañará las actividades del Mundial organizado por FIFA en México, Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México será una de las sedes oficiales del torneo, y como parte de la celebración, se realizarán eventos musicales y culturales de gran escala, señala elimparcial.com
#Galería | Se tendrán dos conciertos en el FIFA Fan Festival. El 9 de junio Alejandro Fernández será el cantante estelar y el 10 de junio lo hará Carin León. También serán acompañados por diferentes grupos e intérpretes. Los conciertos serán en el Auditorio Nacional 🏅⚽✅📹:... pic.twitter.com/pHuoheVO8L— La Razón de México (@LaRazon_mx)
March 4, 2026
El FIFA Fan Festival en la capital mexicana contará con dos conciertos principales, el 9 de junio con Alejandro Fernández y otro el 10 de junio con Carín León, aunque hay que señalar que en este evento participarán también Banda El Recodo, Lucero, Mijares, Emmanuel y Carla Morrison.
Ambos espectáculos se realizarán en el Auditorio Nacional, recinto con capacidad para más de 10 mil asistentes y reconocido por albergar eventos internacionales de alto nivel.
La elección del Auditorio Nacional garantiza condiciones óptimas de sonido, seguridad y logística, a diferencia de los tradicionales espacios abiertos donde suelen celebrarse los Fan Festivals. En esta ocasión, la experiencia musical estará centralizada en un escenario de talla internacional.
Carín León se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano contemporáneo. Originario de Hermosillo, Sonora, el cantante ha logrado posicionarse en listas internacionales gracias a su estilo que fusiona banda, norteño, ranchera y tintes pop.
En los últimos años ha encabezado giras en Estados Unidos, México y América Latina, además de participar en festivales internacionales.
Su presencia en el FIFA Fan Festival 2026 representa una apuesta por proyectar la música mexicana ante una audiencia global que llegará a la capital durante el Mundial.
Se espera que el intérprete incluya en su repertorio algunos de sus mayores éxitos, así como temas recientes que lo mantienen en tendencia dentro de las plataformas digitales.
Un día antes, el 9 de junio, el escenario del Auditorio Nacional recibirá a Alejandro Fernández, figura icónica de la música mexicana y uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional.
La combinación de ambos artistas en fechas consecutivas refuerza el enfoque del festival: celebrar la cultura mexicana en el marco del evento deportivo más importante del planeta.
El FIFA Fan Festival es una iniciativa oficial organizada en cada ciudad sede de la Copa Mundial. Su objetivo es crear espacios de convivencia donde los aficionados puedan disfrutar transmisiones de partidos en pantallas gigantes, experiencias interactivas, actividades culturales y conciertos en vivo.
En ediciones anteriores del Mundial, los Fan Festivals han reunido a cientos de miles de personas en distintas ciudades del mundo. Para 2026, México prepara una edición especial que combinará el entusiasmo futbolero con espectáculos musicales de alto nivel.
Aunque tradicionalmente estos festivales se desarrollan en plazas públicas, en la Ciudad de México los conciertos principales se realizarán en el Auditorio Nacional, lo que permitirá una experiencia más controlada y enfocada en la producción musical.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica por múltiples razones: será la primera vez que tres países compartan la organización y también la edición con mayor número de selecciones participantes.
México, que ya fue sede en 1970 y 1986, se convertirá en el primer país en albergar tres Mundiales. En este contexto, los eventos culturales como el FIFA Fan Festival adquieren una relevancia especial, ya que forman parte de la experiencia global que acompaña al torneo.
La música jugará un papel clave en esta celebración, y la participación de artistas como Carín León y Alejandro Fernández apunta a destacar la identidad musical mexicana ante visitantes internacionales.