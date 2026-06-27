Cantará Carín León en el Nu Stadium, la casa del Inter Miami CF

“Vamos a tener ahí algunos invitados, muchos invitados, mucha gente con la que me ha tocado colaborar haciendo música y vaya, muy buenas sorpresas para todo el público también que nos viene a ver. Listos con un show sólido, super entretenido, con mucha música, mucha fiesta”, expresó.

En rueda de prensa con medios internacionales dentro del propio estadio, el cantante adelantó que prepara una presentación especial, diseñada para marcar el inicio de la historia musical del inmueble. El espectáculo incluirá invitados -que no reveló-, colaboraciones y un montaje pensado para convertir la fecha en una celebración.

Carín León escribirá el próximo domingo 28 de junio una nueva página en su trayectoria al convertirse en el primer artista en concierto en el Nu Stadium, nueva casa del Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS), que abrió sus puertas apenas el pasado 4 de abril.

Para León, abrir la actividad musical del Nu Stadium representa mucho más que sumar un concierto a su agenda internacional. Significa asumir la responsabilidad de dejar una primera impresión en un escenario destinado a convertirse en uno de los principales foros de entretenimiento del Sur de Estados Unidos, detalla elimparcial.com

“Para nosotros es algo súper importante y pues queremos dejar la vara bien alta y tirar la casa por la ventana”, afirmó.

La visita al estadio previo al gran show de mañana también tuvo un componente personal para el intérprete de “Primera cita”: Conocer a uno de sus ídolos del Real Madrid, David Beckham.

“Como enfermo fan del Real Madrid soy, o sea, yo creo que soy el fan mexicano del Real Madrid más fuerte que existe y conocer a David Beckham para mí es como estar conociendo a Superman”, dijo entre sonrisas.

El cantante recordó que fue precisamente aquella generación de “Los Galácticos” la que despertó su interés por el futbol.

“La verdad creo que por ellos y por los Galácticos yo empecé a ver el futbol y es para mí un evento canónico y de catarsis en mi vida totalmente poder tener enfrente a un maestro del deporte y a una leyenda de mi club”, señaló.

Más allá del logro personal, Carín considera que inaugurar un escenario de estas dimensiones representa un triunfo para la música latina y, particularmente, para el regional mexicano, género que en los últimos años ha conquistado espacios antes reservados para otros mercados.

“Creo que también lo veo como un logro latino... hoy en día nuestros géneros raíces como el regional mexicano, como la salsa...están más presentes que nunca en el mercado de la música global y en los grandes mercados”, expresó.

Carín reveló cómo tomó que el mismo Lionel Messi, capitán del Inter Miami, escucha su música. “Se siente un orgullo impresionante que una figura como Lionel Messi te tenga en el radar”, contó.

Aunque dejó claro que su corazón pertenece al Real Madrid, no escatimó elogios para el campeón del mundo. “Obviamente Messi creo que para mí está en el top tres... sobre todo como ícono y como figura”, reconoció.

El sonorense aseguró que los conciertos representan el espacio donde encuentra mayor plenitud personal y donde busca que el público olvide, aunque sea por unas horas, las preocupaciones cotidianas.

“Para mí es el lugar más feliz del mundo, es mi misión...llevarles momentos alegres a la gente y sobre todo incentivar a la raza a que en ese momento se olvide de sus cosas y se dé cuenta de que la vida pasa aquí mismo y en este momento”, expresó.