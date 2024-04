El tenor italiano Andrea Bocelli anunció su show The Celebration , esto para festejar su 30 aniversario en la música, el cual se presentará durante tres días, y está programado para el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19 de julio.

Christian Nodal es un referente de la nueva escena regional mexicana y auténtico ídolo de masas, por lo que es un orgullo para el sonorense ser el único artista latino (mexicano) que participe en tan magno evento, pues tal y como él mismo declaró Bocelli le cumplió su sueño, compartió elheraldo.com

“Escuchaba su música aún antes de nacer, gracias a la admiración que mis padres siempre le tuvieron. Me inspiraba con su voz y sus melodías mientras soñaba con algún día ser cantante, sin jamás imaginar que un premio nos cruzaría y él, el más grande de todos los tiempos, supiera de mí y me invitara a cantar junto a él. No tengo palabras para describir lo que significa este sueño para mí, el cantante y el ser humano. Gracias Andrea Bocelli por llevarme al cielo de ida y regreso estando vivo”, dijo Nodal

El intérprete de Cumbión dolido ha logrado atraer a una masa gigantesca de público joven totalmente enamorada de sus canciones, su personalidad y sus interpretaciones lo que lo ha convertido en uno de los artistas mexicanos más escuchados y populares en el resto del mudo, como claro ejemplo está su próxima gira en Europa con el Pa’l Cora tour.