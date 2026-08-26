Cantará La Arrolladora Banda Limón, en la segunda semifinal del concurso ‘México Canta’

La Arrolladora Banda Limón es el grupo confirmado para llevar a cabo el número principal de ésta edición.

Recientemente la Secretaría de Cultura dio a conocer quienes serían los artistas invitados a la segunda semifinal del concurso México Canta, en donde se definirá quienes pasarán a la gran final para competir por uno de los codiciados premios.

El próximo 30 de agosto, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho será invitada de honor en la semifinal de @MexicoCanta_ en Mazatlán, Sinaloa. Acceso gratuito, registro previo: https://t.co/gMK3ciKog3 pic.twitter.com/u7pCH20jyQ

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, que el artista invitado para éste segundo evento de México Canta sería la Arrolladora Banda Limón.

Al respecto, informo que el evento dará lugar a la segunda semifinal de México Canta, en donde se definirán siete artistas, los cuales competirán por el premio mayor en la gran final.

Esto está fechado para ocurrir el próximo domingo 30 de agosto, siguiendo la programación habitual en la que el evento ocurre el último día de la semana.

El concurso se llevará a cabo en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán. Cabe destacar que la hora de acceso al evento será a las 16:00 horas mientras que el cierre de puertas ocurrirá en punto de las 17:15 horas.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han compartido si se podrá ver en línea, sin embargo, en el caso de la semifinal en Estados Unidos, la transmisión se hizo a través de Canal 22 y en medios oficiales públicos.

Tras las semifinales, el 6 de septiembre se llevará a cabo una presentación con las y los tres finalistas de cada semifinal. Durante este evento también se anunciará a un séptimo finalista, quien será elegido mediante votación del público.

La gran final se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se dará a conocer a las y los ganadores.

Finalmente, el 15 de septiembre se realizará una presentación especial de las y los ganadores durante los festejos patrios en el Zócalo capitalino.