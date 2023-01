“Les quiero ser bien honesta, y quiero compartirles algo muy hermoso que me está tocando vivir, que ya no aguantaba las ganas de compartírselos familia, Andrea Bocelli sabe que existo, y nomás de pensarlo me da machín sentimiento y ganas de llorar”, expresa la culiacanense.

“Nomás de imaginarme el momento de estar compartiendo escenario, ya de estar viviendo ese momento de estar al lado del gran maestro Andrea Bocelli, se me enchina no nada más el cuero, sino hasta el alma. Ustedes me conocen y saben que soñar es mi pasión, pero jamás me pasó por la cabeza este sueño que estoy a punto de atravesar, gracias a Dios la vida sigue sorprendiéndonos, y yo no encuentro palabras para poder describir este agradecimiento que siento”, resaltó.

La culiacanense agregó sentirse profundamente bendecida, afortunada, pero sobre todo, acompañada por todos sus fans, en lo que ella llama deporte extremo de cumplir sueños, y vivirlos con todos sus seguidores.

“Por eso les pido que no me suelten de la mano, de la voz, de estas alas, porque nos quedan muchos cielos por descubrir juntitos”.

El cantante italiano regresará a México el mes de febrero, donde ofrecerá conciertos en la Ciudad de México el día 19, el 21 se presentará en Monterrey, y el 24 en Guadalajara, lugares donde la sinaloense lo estará acompañando.