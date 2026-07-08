$!Cantará Shakira en las Pirámides de Guiza

Casi dos décadas después, el icono global regresará para actuar en uno de los escenarios más extraordinarios del mundo el 28 de noviembre, en un espectáculo presentado por Venture Lifestyle

El concierto está organizado por Venture Lifestyle, la principal promotora de destinos en la región de Medio Oriente y Norte de África, y marca el regreso a un lugar con verdadero significado para Shakira, ya que su actuación en las Pirámides en 2007 sigue siendo uno de los conciertos internacionales más memorables realizados en Egipto.

Shakira actuará en las Pirámides de Guiza el 28 de noviembre, su primera presentación en Egipto en casi dos décadas. El concierto, originalmente programado para abril, fue pospuesto debido al conflicto en curso en la región; ahora está confirmado para esta nueva fecha.

La estrella colombiana regresará a Egipto para una gran actuación en directo con el telón de fondo de las icónicas Grandes Pirámides de Guiza, en lo que será su primer concierto en el país en casi dos décadas.

El grupo líder de entretenimiento Venture Lifestyle da continuidad a sus eventos históricos con JLo, John Legend y Katy Perry con un nuevo espectáculo encabezado por Shakira el 28 de noviembre.

El evento forma parte del compromiso continuo de Venture Lifestyle con la organización de experiencias culturales a gran escala en Egipto y la región de Medio Oriente.

Esta potencia del entretenimiento y la hospitalidad ha estado definiendo el panorama desde 2018 como promotora líder de destinos, llevando a Katy Perry, John Legend, Demi Lovato y otros artistas a Oriente Medio, además de organizar diversos eventos de relevancia durante la Fórmula 1 y múltiples experiencias inmersivas que combinan música, patrimonio y narrativa de destino.

Este esperado concierto supone el regreso a un lugar de especial significado para Shakira: su anterior actuación en las Pirámides en 2007 sigue siendo uno de los conciertos internacionales más memorables jamás celebrados en Egipto, y reunió música, historia y cultura de una manera única en el escenario mundial.

A lo largo de una carrera que abarca más de tres décadas, Shakira se ha convertido en una de las artistas más exitosas e influyentes del mundo.

Con más de 95 millones de discos vendidos en todo el mundo, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y un catálogo que ha trascendido fronteras e idiomas, sigue conectando con públicos de todas las generaciones y culturas.

Su reciente era Las Mujeres Ya No Lloran ha reafirmado su estatus como una fuerza musical legendaria y ha marcado además un nuevo capítulo en su evolución artística. En anticipación al espectáculo, Shakira declaró. “Estoy muy feliz de actuar en Egipto, en las Pirámides de Guiza. Los quiero mucho a todos”.

Las Grandes Pirámides de Guiza son la única maravilla superviviente del mundo antiguo y se han convertido cada vez más en el escenario de eventos en directo de relevancia internacional, como un punto de encuentro único entre la cultura contemporánea y miles de años de historia.

La actuación de noviembre continuará esa tradición y situará a una de las figuras más reconocibles del pop junto a algunos de los monumentos más perdurables de la humanidad.