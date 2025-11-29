Cantarán Belinda y Cazzu junto al Grupo Cañaveral

Todo comenzó luego de que ambas artistas enviaran una señal pública de sororidad, gesto que encendió a las redes y desató miles de comentarios pidiendo que trabajen juntas.

Y todo gracias a Emir Pabón, integrante y productor de Grupo Cañaveral, quien se ha declarado listo para ser el “puente” que logre esta unión explosiva, especialmente dentro del mundo de la cumbia.

La industria musical podría estar a punto de presenciar una de las fusiones más inesperadas y deseadas por los fans: ¡Belinda y Cazzu uniendo sus voces en una colaboración que promete romper internet!

Pabón, quien ya ha colaborado con Belinda y mantiene una amistad con ella, recordó que cuando coincidieron en un evento, la vibra entre ambas fue excelente. Para él, la música tiene el poder de unir más allá de rumores o polémicas. “La música es eso: dejar a un lado cualquier situación”, expresó.

Aunque muchos la identifican exclusivamente con el género urbano, Cazzu tiene raíces auténticas en la cumbia. Según Emir Pabón, la argentina —junto con La Joaqui— asistía desde joven a ver a Grupo Cañaveral en Buenos Aires, en un lugar “muy, muy cumbiambero”.

Por ello, para él la mezcla de estilos entre Belinda y Cazzu es no solo natural, sino poderosa. Lejos de ser mera especulación, Pabón confirmó que ya existe un acercamiento entre ambas para trabajar juntas en el futuro, señala elimprcial.com

El productor no tiene dudas del resultado. “Si Belinda y Cazzu hacen una canción, va a salir espectacular, porque las dos tienen mucha fuerza”, resaltó Pabón.

Más allá del hype por el dueto, Pabón celebró que la música latina viva un momento de colaboración, unión y sororidad, dejando atrás la competencia entre artistas.

Como ejemplo de esta tendencia, adelantó que pronto se verá un encuentro histórico entre Grupo Cañaveral y Grupo Niche, una combinación explosiva entre cumbia y salsa diseñada para darle al público una energía brutal en el escenario.

Por ahora el futuro pinta brillante para esta posible colaboración entre Belinda y Cazzu, con Emir Pabón listo para ser el cupido de la cumbia que las lleve directo al estudio.