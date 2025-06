Cantarán Elton John y Lady Gaga en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Es posible que los novios elijan abrir la pista de baile con algunas de las canciones más románticas de Elton John, como Tiny Dancer, Your Song o Can You Feel the Love Tonight.

Si el icónico músico llegara a presentarse en la boda del fundador de Amazon y la reconocida conductora de televisión, sin duda sería un momento muy emotivo, especialmente considerando los recientes problemas de salud que ha atravesado, señala quien.com

En diciembre de 2024, el artista, de 78 años, compartió con sus seguidores que sufrió una considerable pérdida de visión en su ojo derecho debido a una infección ocular contraída durante el verano. Lamentablemente, su recuperación ha sido lenta y el daño ha comenzado a afectar también su ojo izquierdo.

La celebración se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en distintos puntos de Venecia, incluyendo la isla de San Giorgio Maggiore, la Scuola Grande della Misericordia y el yate Koru, propiedad de Bezos y valuado en 500 millones de dólares.

El costo estimado del evento oscila entre los 10 y los 30 millones de dólares, con un gasto promedio de 50 mil dólares por asistente. Se han reservado cinco de los hoteles más exclusivos de la ciudad, como el Aman Venice, el Gritti Palace y el St. Regis, además de contratar más de 60 taxis acuáticos y góndolas privadas para el traslado de los asistentes.

En la lista de invitados destacan celebridades como Oprah Winfrey, Beyoncé, George Clooney, Kim Kardashian, Tom Cruise, Ivanka Trump y Jared Kushner. Aunque no se ha confirmado oficialmente quiénes serán los padrinos, se especula que amigos cercanos como Anna Wintour o el productor Brian Grazer podrían asumir ese rol simbólico.

Lauren Sánchez usará un vestido exclusivo de Oscar de la Renta, pero se ha dado a conocer que tendrá hasta 27 cambios de ropa durante los tres días del festejo.