Cantinflas tendrá nueva serie; la protagonizará Elías Toscano

La plataforma ViX comenzó la producción de una serie biográfica sobre Cantinflas, protagonizada por Elías Toscano. La historia recorrerá la trayectoria de Mario Moreno desde sus primeros años en las carpas hasta su consolidación como figura del cine mexicano. El rodaje inició en noviembre de 2026 en Islas Canarias.

La plataforma anunció el inicio de producción de Cantinflas, el hombre detrás del mito, una ficción que abordará la vida del actor más allá del personaje que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la cultura popular. El papel principal está a cargo de Elías Toscano, quien da vida a Mario Moreno.

Mario Moreno, conocido como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano cuya carrera se extendió por décadas, dejando un legado en el cine con su personaje del “peladito” que conquistó al público con su particular humor y crítica social. Su figura es un pilar de la época de oro del cine mexicano.

“La plataforma anunció el 10 de noviembre de 2026 el inicio de producción de Cantinflas, el hombre detrás del mito”, informó ViX. Esta serie buscará mostrar una faceta personal del comediante que conquistó al público con su particular manera de hacer humor, añadió la empresa.

La producción de ViX, además de Elías Toscano, confirmó la participación de Carolina Miranda, quien interpretará a Valentina Ivanova, esposa del comediante y una de las personas más importantes en su vida. Luis Alberti dará vida a Carlos Enrique Moreno, hermano de Mario Moreno.

La dirección de la serie está a cargo de José Manuel Cravioto, conocido por su trabajo en producciones como El Chapo, Monarca y Diablero. La producción recae en El Mall, con Jorge Bermúdez como productor ejecutivo, mientras Onza se encarga de los servicios de producción.

El rodaje de la serie biográfica inició en noviembre de 2026 en Islas Canarias, España, de acuerdo con el anuncio oficial de ViX. La historia recorrerá las diferentes etapas de la vida de Mario Moreno, desde sus primeros pasos en las carpas de barrio, donde desarrolló su estilo cómico, hasta su llegada al cine y sus últimos años.